الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس عصابة تزوير العملات في حلوان

محكمة
محكمة

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات وبيعها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت باستكمال تحريات المباحث وإعداد تقرير نهائي بالواقعة.

حبس سائق متهم بترويج الاستروكس في السلام

تجديد حبس تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث قسم شرطة حلوان 

ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال بمبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها في حلوان.

 

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول بأنه قام بالاتفاق مع أحد الأشخاص، موجود خارج البلاد، لاستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية عبر وسطاء بالقاهرة.

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