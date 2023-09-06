حبس عصابة تزوير العملات في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات وبيعها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت باستكمال تحريات المباحث وإعداد تقرير نهائي بالواقعة.

ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال بمبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها في حلوان.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول بأنه قام بالاتفاق مع أحد الأشخاص، موجود خارج البلاد، لاستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية عبر وسطاء بالقاهرة.