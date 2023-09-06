الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنوك أمام الجنيه المصري

العملات العربية
العملات العربية

أسعار العملات العربية.. واصلت استقرارها خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث ثبت سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي بالشراء والبيع مقابل الجنيه، بينما طرأت بعض التغيرات الصرفية على سعر الدينار الكويتي، حيث تراجع من 4 إلى 6 قروش شراءً وبيعًا، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن بنك مصر والأهلي المصري، على مدار اليوم.

 

وفي البنك الأهلي المصري، ثبت سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، حيث ثبت سعر الشراء عند 8.3845 جنيه، والبيع 8.3994 جنيه.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات الصباحية في البنوك المصرية وهم "بنك مصر والبنك الاهلي"

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أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

الدينار الكويتي بنك مصر

قفز سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم، وفقًا لبنك مصر؛ إذ سجل سعر الشراء 99.7535 جنيه، والبيع عند 100.0065 جنيه.

 

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي ارتفاعًا أمام الجنيه عند 99.0785 جنيه للشراء، والبيع عند 99.9968 جنيه، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

 

الدرهم الإماراتي بنك مصر

ثبت سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 8.3840 جنيه، والبيع عند 8.3994 جنيه.

 

البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، حيث ثبت سعر الشراء عند 8.3845 جنيه، والبيع 8.3994 جنيه.

 

الريال السعودي بنك مصر

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، حيث سجل سعر الشراء اليوم 8.1952 جنيه، والبيع 8.2254 جنيه، وفقًا لبنك مصر.

 

البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه، في البنك الأهلي اليوم، هدوءًا في سعر الشراء عند 8.1951 جنيه للشراء، ووصل البيع عند 8.2254 جنيه.

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