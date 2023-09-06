الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق السفلي بالمحلة الكبري

النفق السفلي بالمحلة
النفق السفلي بالمحلة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق السفلي بحي ثان المحلة الكبرى في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير المدينة والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح رحمي أن مراحل التطوير شملت عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، شاملًا تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه وتطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لمدينة المحلة الكبرى في كافة القطاعات بها بالتوازي مع أعمال التطوير والتحديث بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج مشيرًا إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجريدة الورقية