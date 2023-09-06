الأرصاد: ذروة ارتفاعات درجات الحرارة الخميس والجمعة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الأربعاء ستشهد قيم الحرارة ارتفاعات في أغلب أنحاء الجمهورية، حيث نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، وبعض المناطق الأخرى من الصحراء الغربية.

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الكتل الهوائية

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هذه الكتل الهوائية مرتفعة في درجات حرارتها بشكل كبير، وفي طبقات الجو العليا، يحدث امتداد لمرتفع جوي يزيد فترات سطوع أشعة الشمس.

ارتفاع درجات الحرارة

وتابعت، أن ارتفاع درجات الحرارة يبدأ اليوم الأربعاء ويستمر حتى الإثنين القادم، موضحةً أنّ ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون غدًا الخميس وبعده الجمعة، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة مئوية في الظل، أما المحسوسة فتكون 39 أو 40 درجة.