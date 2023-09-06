موعد اعلان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية الليلة

حددت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية موعد حفلها السنوى، لتسليم جائزة الكرة الذهبية، وجوائز الأفضل فى العالم للعام الجارى 2023، على ان يقام يوم الاثنين 30 أكتوبر المقبل بالعاصمة الفرنسية.

وتعلن المجلة الليلة عن قائمة المرشحين الأولى لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور 2023" فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

ومن المقرر أن تكشف مجلة فرانس فوتبول، عن المرشحين للجوائز المختلفة يوم 6 ستبمبر 2023، وسيترشح 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

بالإضافة للكشف عن 20 لاعبة لجائزة السيدات، مع وجود 10 لاعبين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، إضافة إلى 10 لاعبين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.