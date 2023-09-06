ثقافتنا في إجازتنا .. ورشة أشغال يدوية ومسابقة ترفيهية بثقافة الفيوم

''ثقافتنا في إجازتنا''.. تواصل ثقافة الفيوم فعاليات ضمن مبادرة ''ثقافتنا في إجازتنا'' التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي

ورشة أشغال يدوية

شهد فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، حيث نظم قسم التمكين الثقافي بفرع ثقافة الفيوم ورشة أشغال يدوية لتعليم الأطفال أشغال الخرز وعمل حظاظات وإكسسوارات بسيطة، نفذتها كلا من سناء قناوي وغادة أحمد مسئولي النشاط، وذلك بمركز أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة وسط تجاوب الأطفال.

وناقشت مكتبة جرفس الفرعية، في نفس السياق، كتاباً تحت عنوان'' نور العيون- من أبطال من ذوي الإحتياجات الخاصة '' تأليف عبد التواب يوسف، أدارت المناقشة أسماء أحمد مديرة الموقع، يتناول الكتاب قصة ولد كفيف البصر يحكي عن معاناته مع الظلام، ولكنه رغم كل الظروف القاسية التي كان يمر بها إلا أنه لم ييأس بل إتخذ من حياة طه حسين عميد الأدب العربي مثالا يحتذي به، وقدوة يسير على نهجها.

بينما عقد بيت ثقافة طامية أمسية شعرية بالتعاون مع قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم، شارك فيها الشعراء محمد حافظ أغا، أحمد جمال جمعه، محمد جمعه عبد السلام، حيث ألقى كل منهم مجموعة من القصائد المميزة بحضور نخبة من شعراء مركز ومدينة طامية.

فيما نفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة مسابقة ثقافية ترفيهية متنوعة بين الأطفال نفذها كلا من انتصار فتحي وعبير ناجي أمناء المكتبة.

ثقافة الفيوم تناقش دور المجتمع المدني في العمل الخيري

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمكتبة الطفل والشباب بسنورس بالفيوم ندوة ثقافية بعنوان "دور المجتمع المدني في العمل الخيري'' بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، شارك فيها الأدباء د. عمر صوفي، الأديب أحمد قرني، والأديب أحمد طوسون.

استهل د. عمر صوفي حديثه بتعريف العمل الخيري التطوعي، بأنه تقديم خدمة أو مساعدة معينة لفئة معينة مستحقة من خلال منظومة عمل معينة سواء منظمات، جمعيات، أو عمل فردي للأفراد داخل المجتمع، والهدف الأساسي منه هو الإصلاح وتحقيق التنمية للمجتمع خاصةً إذا أصبح هذا العمل صفة أساسية وعامة للمجتمع وأقبل عليها جميع فئات المجتمع.

أما فيما يتعلق بالقيم، تحدث الأديب أحمد قرني حول القيم الاجتماعية، والدينية المتجذرة والمتعمقة في المجتمع المصري، لما لها من دور أساسي في تعميق روح العمل الخيري، وأضاف أن العمل الخيري يتيح فرصةً لتعزيز الأواصر الإجتماعية، والإسهام في خلق مجتمعات أكثر شمولاً ومرونة، فالعمل الخيري له القدرة على رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أنه له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية حقوق الأطفال.

وأكد الكاتب أحمد طوسون على مفهوم العمل الخيري، حيث أن العمل التطوعي هو ثقافة تتوارثها الأجيال وتكتسبها المجتمعات من خلال التعود والإعتياد والتقليد والمحاكاة والتشجيع والتحفيز والتدريب والتوعية، موضحا الفرق بين العمل التطوعي والعمل الخيري، مشيرا إلى أنه فعال في تحسين الوضع الثقافي، وحماية الموروثات الثقافية، وتعزيز حقوق المهمشين والمحرومين، كما أوصي بتحويله إلى ثقافة وسلوك مجتمعي راسخ في الشخصية المصرية.

جاء ذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.