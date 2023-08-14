عقارات حدائق القبة تسجل انهيارًا جديدًا .. تفاصيل

في مأساه جديدة شهدتها منطقة حدائق القبة .. سجلت المنطقة انهيارًا لعقار جديد مكون من 5 طوابق خالٍ من السكان، بشارع مصطفى عمر، دون وقوع خسائر بشرية.

وتعد تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها التي تشهدها منطقة حدائق القبة عقب انهيار أكثر من عقار هذا العام فقط، بسبب قدم المباني وعدم ترميم القديم منها.

انهيار عقار بكوبري القبة

كانت البداية عندما ورد بلاغ يفيد بوقوع انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق في منطقة حدائق القبة مساء أمس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وفرضت القوات الأمنية كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.

فيما انتقلت قوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ، وفرضت القوات الأمنية كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.

وبدأت أعمال رفع الأنقاض، ومن جانبهم يستمع رجال مباحث القاهرة لأقوال شهود العيان بحادث انهيار المنزل، كما تم الاستعانة بالمعدات لرفع الأنقاض، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضحايا تحت انقاض عقار عزبة مكاوي

أما في 17 يوليو فتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد انهيار عقار مكون من أربعة طوابق في شارع 8 متر، بعزبة مكاوي، في منطقة حدائق القبة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن هناك ضحايا ومفقودين تحت الأنقاض، وبعمل قوات الإنقاذ والحماية المدنية تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كلاً من : محمد.ع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة، كريمة إبراهيم 25 سنة، روجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوات، فاطمة ع، 32 سنة، نسمة ع، 26 سنة، وعلي. ج، عام واحد.

خلال المعاينة تبين أن العقار مكون من 5 طوابق بالأرضي حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

ميل وانهيار جزئي

وفي أبريل الماضي، شهد حي حدائق القبة، ميل أحد العقارات السكنية المكونة من 5 طوابق، ما أسفر عن انهيار جزئي للعقار.

وتسبب انهيار العقار في إصابة سكان الحي بحالة من الزعر، كما تدخل عدد من الأهالي لإزالة بعض أثاث المنزل عقب انهياره بشكل جزئي.

كما تدخلت الأجهزة المعنية لإزالة أنقاض العقار المتآكل عقب انهيار جزء منه صباح اليوم.

وكان أحد شهود العيان قد أكد أن العقار كان مائلًا ومُتآكلًا، موضحًا أنه تلاحظ لسمعهم صباح اليوم صوت عالٍ يشير لسقوط شيء بقوة، وعندما هرعوا لرؤيته وجدوا العقار في حالة انهيار جزئي.

طلب إحاطة بفحص عقارات كوبري القبة

فيما رفع عضو بمجلس النواب المصري، بطلب إلى البرلمان بفحص كل البيوت القديمة الموجودة في منطقة حدائق القبة -أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة- التي شهدت انهيار أحد المباني.

وطالب نصر جميع الأهالي وأصحاب العقارات الصادر لها قرار بالترميم والتنكيس، بسرعة التوجه للجهات المعنية لتنفيذ القرارات الصادرة في حق بيوتهم.