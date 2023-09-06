موعد مباراة مصر الأولمبي وروسيا الودية

يلتقي منتخب مصرالأولمبي مع نظيره روسيا للمحليينن مساء غدا، باستاد السويس فى لقاء ودى الودي يجمعهما فى اطار الودية الثانية للفراعنه استعدادا للأولمبياد.

موعد مباراة مصر الأولمبي وروسيا

ويخوض منتخب الفراعنة مواجهته الودية أمام روسيا للمحليين في الساعة السابعة مساء غدا.

ويستمر معسكر منتخب مصر الأولمبي بالعين السخنة حتى يوم 11 سبتمبر الجاري، فى إطار استعدادات ميكالي ولاعبيه لخوض الأولمبياد.

قائمة منتخب مصر الأولمبي

في حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا.

في خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.

في خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، مصطفى أشرف، أحمد عاطف قطة.

في الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.