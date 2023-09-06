موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة أفريقيا لكرة الطائرة

يلتقي منتخب مصر رجال الكرة الطائرة أمام نظيره الجزائري، مساء اليوم، في ثانى مواجهاته ضمن منافسات البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

ونجح منتخب الفراعنة فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب بوروندى بنتيجة 3 ـ صفر فى أولى مباريات مصر بالبطولة.

موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

وتنطلق صافرة أحداث مباراة مصر والجزائر في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة في السادسة مساء على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: مصر - بوروندي - الجزائر

المجموعة الثانية: تونس - مالي - تنزانيا - تشاد

المجموعة الثالثة: الكاميرون - كينيا - غانا - ليبيا

المجموعة الرابعة: المغرب - رواندا - السنغال - جامبيا

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

ـ يلعب منتخب المغرب أمام جامبيا فى تمام الساعة 12 ظهرا

ـ ويلتقي منتخب رواندا أمام السنغال فى تمام الساعة 12 ظهرا

ـ ويواجه منتخب تشاد نظيره مالي فى تمام الساعة 2 ظهرا

ـ ويخوض منتخب تنزانيا مواجهة أمام تونس فى تمام الساعة 2 ظهرا

ـ ويتقابل منتخب كينيا مع نظيره غانا فى تمام الساعة 4 عصرا

ـ ويلعب منتخب الكاميرون أمام ليبيا فى تمام الساعة 6 مساء

ـ ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائري فى تمام الساعة 6 مساء