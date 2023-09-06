إحصائية صادمة لبرشلونة منذ رحيل ميسي

رغم رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة قبل عامين إلى الدوري الفرنسي، إلا أن البلوجرانا مازال يعاني من غيابه.

ورحل الأرجنتين عن صفوف البارسا في صيف 2021، متجها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد رحلة تاريخية استمرت 17 عاما، وبعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي، قرر الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فشل برشلونة في تسجيل أي هدف من ركلة حرة مباشرة في الدوري الإسباني منذ رحيله.

ميسي

وذكرت الشبكة العالمية، أن ليو ميسي سجل آخر أهدافه مع الفريق الكتالوني من ركلة حرة في الدوري الإسباني، والذي يعود تاريخه إلى مايو 2021، عندما سجل هدف أمام فالنسيا.

وحاول لاعبي برشلونة بعد ذلك التسجيل عبر 41 ركلة حرة مباشرة منذ رحيل ميسي، لم تنجح أي منها في معانقة الشباك.

وسرد موقع "أوبتا" الأسماء التي حاولت تسجيل الأهداف من الركلات الحرة المباشرة منذ هدف ميسي المذكور، حيث تصدر البرازيلي رافينيا القائمة بـ 12 محاولة.

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثاني برصيد 6 محاولات، يليه الثنائي الإسباني أنسو فاتي وفيران توريس بفارق محاولتين أقل.

عدد الركلات الحرة التي سجلها ميسي مع برشلونة

استطاع ميسي من تسجيل 50 هدفا من الركلات الحرة مع برشلونة، أولها كان في مسابقة الدوري الإسباني عام 2008 أمام أتلتيكو مدريد، وآخرها أمام فالنسيا عام 2021.

بعد انتقاله إلى إنتر ميامي هذا الصيف شارك ميسي في 11 مباراة، أحرز خلالهم هدفين من ركلات حرّة.

ميسي

وفي مسيرته كاملة، بلغ عدد الركلات الحرة التي سجلها 64 ركلة مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي والأرجنتين.

ومع ذلك، يبقى بعيدًا عن الرقم القياسي لأكثر من سجّل أهدافًا من ركلات حرّة، والمدون باسم البرازيلي جونينو، الذي هز الشباك 77 مرّة خلال مسيرته التي قضى أغلبها مع أولمبيك ليون الفرنسي.