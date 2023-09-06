جهاد جريشة يطالب بهذا القرار من لجنة الحكام

طالب الخبير التحكيمي جهاد جريشة لجنة الحكام في تشكيلها الجديد بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا بقرار رسمي بإرسال وفد من لجنة الحكام لتدريبات أندية الدوري وإجراء محاضرات تثقيفية للحد من الأخطاء التي ظهرت في الموسم الماضي.

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وقال جريشة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه يتمنى موسماً موفقاً للتحكيم موضحاً أن بيريرا عليه أن ينزل إلى أرض الواقع ويتحدث مع الأندية فهذا إجراء معتاد قبل البطولات الأفريقية والدولية.

وأشار إلى أنه يتمنى الحد من الأخطاء التحكيمية والحديث عن تطوير التحكيم في الفترة القادمة.