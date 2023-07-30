جهاد جريشة: الحكم أدارة مباراة الأهلي والداخلية بشكل مميز

أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن محمد يوسف حكم لقاء الأهلي والداخلية أدار المباراة بشكل متميز، مشيرًا إلى أن ركلة الجزاء المحتسبة بعد اللجوء لتقنية الـvar قرار صحيح تمامًا.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "تدخل الصباحي حكم الفيديو كان قرار صحيح في احتساب ركلة الجزاء، والهدف الأول لـ بيرسي تاو صحيح".

وأضاف: "مطالبة الداخلية بركلة جزاء ضد رامي ربيعة، أثبتت الإعادة التليفزيونية صحة قرار الحكم، الكرة جاءت في جسمه، المباراة خرجت بلا أي أخطاء، والتقييم 8.5 من عشرة، لم نشعر بوجودهم في الملعب والأداء كان جيدا من جانب الطاقم بالكامل".

جهاد جريشة: أتمنى حل ازمة مستحقات الحكام

وواصل: "أنا مع تأجيل مؤتمر بيريرا رئيس لجنة الحكام، حتى نهاية الموسم تمامًا، والأفضل أن يقام عقب لقاء الأهلي والمصري".

وأكمل: "هناك وعود كثيرة للحكام بصرف مستحقاتهم، ومن الجولة الـ13 هناك حكام لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، وكأس الرابطة (نسختين) لم يتم صرف حقوق الحكام أيضا، هناك مستحقات ما بين الـ27 إلى 30 مليون جنيه لصالح العاملين في التحكيم".

وأتم: "هذه المستحقات تؤثر بالفعل على الحكام، طالما تريد منهم تقديم مستوى جيد، لابد من إعطاء حقوقهم، ولابد من تحرك لجنة الحكام مع اتحاد الكرة لتحديد المواعيد لصرف المستحقات المتأخرة".