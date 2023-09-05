شانجان تطرح السيارة لامور الجديدة.. ننشر المواصفات الكاملة

بدأت عملاق صناعة السيارات الصينية شانجان، في تقديم سيارتها الجديدة لامور، التي يرى البعض أنها منافس جديد لسيارات تويوتا اليابانية الشهيرة كامري، وبدأت الشركة الصينية في تقديم السيارة الجديدة شانجان لامور في السوق الروسية وعدد من الأسواق العالمية الجديدة.

مواصفات شانجان لامور

وزودت السيارة شانجان لامور الجديدة محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر بقوة 166 حصانا، وسيعمل هذا المحرك مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.



وتأتي السيارة شانجان لامور الجديدة بتصميم عصري وأنيق وهيكل انسيابي صممت قبضات الأبواب فيه لتكون مخفية داخله وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها، فضلا عن الأشكال الأنيقة والفريدة للمصابيح المثبتة على واجهتي الهيكل الأمامية والخلفية .

وجاءت السيارة شانجان لامور بهيكل طوله 4 أمتار و77 سنتيمترا، عرضه 184 سم، ارتفاعه 144 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم، كما جهّزت بعجلات أنيقة بمقاس 17 و18 إنشا، وصندوق أمتعة خلفي بسعة 520 لتراً.

أما من الداخل فصممت السيارة شانجان لامور لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية إذ زودت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وحصل ركاب المقاعد الأمامية والخلفية فيها على توزيع ممتاز للهواء عبر أنظمة التكييف.

ومن الأشياء المميزة في هذه السيارة أيضا هي واجهة القيادة التي ثبت في منتصفها شاشة لمسية بمقاس 13.2 بوصة ووضعت الشاشة على محور دوار يجعلها تعمل بالوضع الأفقي أو العمودي.

وحصلت السيارة على 6 وسادات أمان هوائية، ونظام ESP، وسقف بانورامي، ونظام التحكم التكيفي بالمسار، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وكيل شانجان في مصر

جدير بالذكر أن الوكيل المحلي لسيارات شانجان الصينية في مصر مجموعة جي بي غبور أوتو.

ولم تعلن الشركة الصينية أو الوكيل المحلي لعلامة شانجان في السوق المحلية مجموعة جي بي غبور أوتو عن إمكانية طرح السيارة سواء في الوقت الحالي أو خلال الفترة القادمة.

أسعار شانجان لامور

كذلك لم تفصح شركة صناعة السيارات الصينية شانجان حتى الآن عن الأسعار الرسمية المقررة لسيارتها الجديدة شانجان لامور في السوق الروسية أو الأسواق العالمية.