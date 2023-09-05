أسهل وصفة لتحضر مربى البلح في المنزل.. لها مفعول السحر أثناء الحمل

البلح من أشهى الفواكه وأكثر الثمار شعبية، بين معظم الدول، إذ يعشقه الكبار والصغار نظرًا لفوائده الصحية المذهلة التي تشمل تعزيز صحة القلب، والوقاية من فقر الدم، والأنيميا، وتقوية العظام، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على صحة الحوامل أثناء الحمل.

وصفة مربى البلح

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير مربى البلح الشهية، لكي تقدميها لأطفالك فى لانش بوكس المدرسة من أجل تغذية صحية سليمة.

مربى البلح

مقادير تحضير مربى البلح

كجم من البلح الحلو.

نصف ليمونة.

عودان من القرفة.

250 جم سكر.

طريقة تحضير مربى البلح

ضعي البلح والسكر في قدرٍ واتركيه مدّة ليلةٍ كاملةٍ.

ضعي القدر على نارٍ عاليةٍ في اليوم التالي.

حركي الخليط حتّى يذوب السكر جيداً.

مربى البلح

أضيفي أعواد القرفة، ثمّ خففي الحرارة قليلاً.

اتركي الخليط على نارٍ هادئة حتّى ينضج البلح بشكلٍ كامل.

أضيفي عصير الليمون الحامض، ثمّ اتركي الخليط يغلي مدّة خمس دقائق.

ارفعي المربى عن النار، ثم اتركيها جانباً حتى تبرد.

ضعي الخليط في ابريق الخلاط الكهربائيّ، ثمّ اطحنيه جيداً حتّى يصبح ناعماً.

انقلي الخليط إلى برطمانٍ نظيف محكم الغلق، وضعيه في الثلاجة، وسيصبح جاهزًا للتقديم بألف هنا وشفا.