توقعات بطرح 30% من بنك القاهرة بقيمة تتجاوز مليار دولار (فيديو)

أكدت الدكتورة سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، أهمية الطرح المتوقع لحصص من بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام القادم للبيع ، متوقعة أن يتم طرح ما بين 15 لـ 30%، بما يتجاوز المليار دولار، وهذا رقم ليس بالقليل.

طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي يأتي في توقيت مناسب

وقالت نائب رئيس بنك مصر السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي يأتي في توقيت مناسب، وخاصة أن نسبة الربحية الخاصة به عالية.

وأضافت أن بنك القاهرة شهد تطور بشكل كبير خلال الفترة السابقة، معقبة :" الطرح خطوة كويسة جدًا وفي وقتها"، في ظل مجموعة الطروحات لـ 32 شركة، بينها بنوك في القطاع المصرفي .