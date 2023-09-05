عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا للمتهم بإحداث عاهة لشخص في مشاجرة لخلافات بينهما بشبين القناطر، وبراءة والده من الاتهام.

المشدد 3 سنوات للمتهم بإحداث عاهة لشخص في مشاجرة بشبين القناطر

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ووكيل النيابة مصطفى كمال صقر، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

بداية الواقعة

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 20147 لسنة 2021 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3678 لسنة 2021 كلي شمال بنها، حيث قام ابراهيم ك.إ 58 سنة، ونجله كمال إ.ك 27سنة هارب بدائرة مركز شبين القناطر، بالتعدي بالضرب على المجني عليه ناصر عطية جمعة صالح عمدا بأنه إبان الواقعة وإثر خلافات فيما بينه والمتهم الأول، حضر المتهمان وحوزتهما أداة سنجة بأن كاله المتهم الأول ضربة بتلك الأداة استقرت بذراعه الأيسر، وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالأداة آنفة البيان فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في تحديد عند نهاية ثني إصبع السبابة لليد اليسرى عند تكوين قبضة اليد اليسرى، وتقدر نسبتها بنحو 2٪ على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا أداة سنجة، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

سقط من أعلي دراجة نارية ..مصرع موظف وإصابة نجلة في حادث بطوخ

كما لفظ موظف بالمعاش أنفاسه الأخيرة ، وأصيب نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء حادث سقوطهما من على دراجة نارية ، أثناء قيادة الأول لها واستقلال الثانى خلفه أمام قرية السفاينة ،دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيده، جرى نقل المصاب والمتوفى لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلب نجل المتوفى للشهادة بعد خروجه من المستشفى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد استقبال جثة موظف بالمعاش، وإصابة نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى "رجب ح ع"، 61 سنة، بالمعاش، كان يقود دراجة نارية، ويستقل خلفه نجله "محمد ر ح"، 34 سنة، مندوب مبيعات، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ولدى عبورهم مزلقان قرية السفاينة دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد والده ما أدى إلى سقوطهم أرضا ووفاة والده إثر إصابته بالجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.