الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الغرف التجارية: خصومات مميزة بمعارض أهلا مدارس (فيديو)

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، تفاصيل معارض أهلا مدارس، مشيرا إلى أنه  يتم تنظيم المبادرة للعام الثامن على التوالي.

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رئيس غرفة القاهرة يتوقع نجاح كبير لمعرض أهلا مدارس هذا العام

وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإقامة معارض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات لكل الطلاب.

وتابع  الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن 130 معرض أهلا مدارس و42 شادرا بالمراكز والقوافل المتحركة و2500 محل يشاركون في الأوكازيون.

معارض أهلا مدارس توفر جميع المستلزمات الدراسية

وأشار الدكتور علاء عز إلى أن جميع معارض أهلا مدارس توفر جميع المستلزمات الدراسية، مؤكدا أنه خصومات تصل إلى 20% على السلع في معارض أهلا مدارس.
 

 

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