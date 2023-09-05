زد 2005 يفوز علي سيراميكا كليوباترا باولي مباريات بطولة الجمهورية

فاز فريق زد لكرة القدم مواليد 2005 على فريق سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح ، يأتي هذا بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 2/2 في أولى مباريات بطولة الجمهورية تحت قيادة كابتن إيان تايلر .

إقرأ أيضًا..



واحرز الأهداف كلا من عمر ياسر هدف و يوسف النجار الهدف الثاني ، ثم اتجه اللقاء إلى ضربات الجزاء لتحديد الفائز وانتهت المباراة بفوز زد بنتيجة 4/5 ، واحرز أهداف ضربات الجزاء كلا من ، احمد عبدالعزيز سيف _ عبدالحميد احمد عبدالحميد _ يوسف محمد النجار _ مروان حجي _ ابوبكر احمد الطاهر

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي حضور المباراة وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الجهد المبذول وطالبهم بالسعي دائما نحو الفوز لتحقيق البطولات .