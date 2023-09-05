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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد 2005 يفوز علي سيراميكا كليوباترا باولي مباريات بطولة الجمهورية

زد
زد

فاز فريق زد لكرة القدم مواليد 2005 على فريق سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح ، يأتي هذا بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 2/2 في أولى مباريات بطولة الجمهورية تحت قيادة كابتن إيان تايلر .

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واحرز  الأهداف كلا من عمر ياسر هدف و يوسف النجار الهدف الثاني ، ثم اتجه اللقاء إلى ضربات الجزاء لتحديد الفائز وانتهت المباراة بفوز زد بنتيجة 4/5 ، واحرز أهداف ضربات الجزاء كلا من ، احمد عبدالعزيز سيف _ عبدالحميد احمد عبدالحميد _ يوسف محمد النجار _ مروان حجي _ ابوبكر احمد الطاهر 

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين  بنادي زد علي حضور المباراة وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الجهد المبذول وطالبهم بالسعي دائما نحو الفوز لتحقيق البطولات .

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