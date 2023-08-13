زد يضم لاعب إنبي على سبيل الإعارة

أعلن نادي زد المنضم حديثًا إلى الدوري الممتاز إتمام التعاقد مع جرجس مجدي لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.





ويرغب الفريق الوافد إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى تاريخيًا في عقد عدد من الصفقات المميزة بعد أن تعاقد مع اللاعب الجامبي محمد سوانيه والتنزاني محسن ماليما و شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ميسي ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف بجانب حمدي موسى ، وثنائي الحدود مصطفى زيكو وإسلام عبد الله

تفوق زد ..

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد التفوق على نظيره وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة يونيو الماضي، لحساب الجولة 29 من دوري القسم الثاني، ليتأهل رسميا للدوري الممتاز للموسم المقبل.

واستطاع زد تسجيل الهدف الأول في اللقاء عن طريق أحمد رفعت لاعب الفريق، وأضاف عاد محمد سمير الهدف الثاني من ركلة جزاء، وعزز مصطفى سلطان بالهدف الثالث، وأحرز علي حسين هدف وادي دجلة من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز زد مقعدا فى بطولة الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم القادم.