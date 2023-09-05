الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن يحتاج لحياة كريمة (فيديو)

الدكتور حسام عبدالغفار،
الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن زيادة السكان هي قضية وطن يحتاج لحياة كريمة، ولن يتم ذلك إلا من خلال ضبط النمو السكاني، لتحقيق حياة صحية وتعليمية واجتماعية كريمة.

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السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان: "السكان والتنمية التحديات والفرص"

القضية السكانية  تحتاج إلى تضافر كل الجهود بالدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن القضية السكانية مهمة جدا تحتاج إلى تضافر كل الجهود بالدولة، فهي قضية الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحسين الخصائص السكانية. 

وأشار إلى أن دعم وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 يدل على مدى اهتمام الدولة بقضية السكان.

وأوضح، أن من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر اليوم أن يؤدي المجلس القومي للسكان دورًا أكثر وضوحا وقوة في الفترة المقبلة، حيث نقل تبعيته إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وانضم إلى عضويته كل الوزراء المعنيين بشأن القضية السكانية.

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