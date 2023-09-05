الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان: "السكان والتنمية التحديات والفرص"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان: “السكان والتنمية التحديات والفرص”، وذلك خلال حضوره لانطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

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وأكد الرئيس السيسي، إن الدولة المصرية على أتم استعداد لتنظيم المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، بشكل سنوي، لأنه منصة كبيرة ومهمة جدا يطرح فيها قضية الزيادة السكانية.

 النمو السكاني

وتابع أن هناك دول كثيرة بالعالم تعاني من المشكلة السكانية، موضحا: "بنظرة شاملة موارد العالم هل هتبقى كافة أو هل تلبي هذا الحجم من السكان؟ وما يحدث في مصر يمكن أن يكون بشكل آخر يحدث في العالم، هناك دول استطاعت السيطرة على عملية النمو السكاني وفيه دول كتير لم تستطع ذلك".

 القارة الأفريقية

وواصل: "نحن على سبيل المثال في القارة الأفريقية، نتحدث عن أننا في خلال سنوات قليلة سنصل إلى أكثر من مليار ونص مليار شخص، أو مليار و600 مليون، والمواد الموجودة في أفريقيا ضخمة جدا ولكن لا تستطيع".

 

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