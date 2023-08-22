الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اخرجي عن جدول الدايت التقليدي وحضري ساندوتش اللحم المفروم بالفلفل الأخضر

ساندوتش اللحم المفروم
ساندوتش اللحم المفروم

في الدايت يظن البعض أن الوصفات المتاحة محددة وتنحصر في الدجاج المسلوق والتونة، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، لذا نقدم لك وصفة يمكنك إضفاتها ضمن نظامك الغذائي وهي ساندوتش اللحم المفروم بالفلفل الأخضر.

لحم مفروم

طريقة عمل ساندوتش اللحم المفروم بالفلفل الأخضر للدايت

المقادير

- الخبز : 2 رغيف (خبز ساندويشات بني)

- لحم مفروم : 500 جراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- المايونيز : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

 

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طريقة التحضير

ضعي اللحم في مقلاة وقلبي حتى يصبح بني اللون.

أضيفي البصل والزيت والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات.

وزعي المايونيز بخبز الساندويش ثم وزعي مزيج اللحم والفلفل وقدميها.

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