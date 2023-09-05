ضبط بـ21 قطعة حشيش.. المشدد 13 سنة لمتهم فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازته 21 قطعة من مخدر الحشيش معدة لبيعها لعملائه، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات لحيازته بندقية آلية بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى بداية العام الجارى، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بقيادة المقدم مصطفى رأفت الشندويلى رئيس القسم، بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة المنشاة، من ضبط المتهم وبحوزته 21 قطعة صغيرة من مخدر الحشيش وزنت 61 جرام، معدة لترويجها وبيعها للمدمنين بدائرة المركز، كما ضبط بحوزته بندقية آلية بدون ترخيص.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والبندقية الآلية للدفاع عن النفس، وأمرت النيابة العامة بحبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق أخر عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 4 متهمين بالسجن المؤبد، بتهمة خطف تلميذ خلال انتظاره حافلة المدرسة، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بمنطقة وكانت النيابة العامة قد إحالة المتهمين في القضية رقم 336 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر، للمتهمين "رحیم. م"، و"جرجس. ف"، و"محمد. م"، و"فرج. ص"، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في يوم 26 فبراير عام 2019، خطفوا بالإكراه التلميذ المجني عليه "بولا. م"، بأن قاموا بحمله عنوة عنه وإدخاله سيارة يستقلونها، وباعدوا بينه وبين ذويه، وتواصلوا مع والده طالبين منه فدية مالية، مقابل إطلاق سراحه.

وشهد والد الطفل بأنه علم بخطف نجله المجنى عليه حال انتظاره حافلة المدرسة الخاصة بالطريق العام من قبل المتهمين، بأن قاموا بحمله عنوة وإدخاله السيارة، وعقب ذلك ورد إليه اتصال هاتفي من أحد المتهمين وأبلغه أنه يريد مبلغ مالي نظير إعادة نجله إليه.

وأضاف أن المتهمين اتفقوا معه على عدة أماكن لمقابلته وأخذ المبلغ المالي منه -وهو ما حدث بالفعل- وفوجئ بذات اليوم بعودة نجله عن طريق أحد الأشخاص بعد تسليم المبلغ المالي لهم.

كما قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الدقي.

وكان المحامي العام قد أحيل المتهمين في القضية رقم 978 لسنة 2023 جنايات الدقي، للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم علي الاتهامات الموجهة إليهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "حسين.ع"، 25 سنة، جزار، يوم 26 يناير الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، والميثامفيتامين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات إن المتهم أحرز سلاحا ناريا "طبنجة"، دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته 235 كيسا بلاستيكيا يحتوي على كمية من مادة بيضاء اللون لجوهر مخدر، وكذا عثر معه على سلاح ناري "طبنجة" ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.