إيقاف علامة تبويب الأخبار على فيسبوك

من الواضح إلى حد ما أن Meta قد فقدت اهتمامها بالتعامل مع روابط الأخبار والمناقشات عبر منصاتها لبعض الوقت، والآن تتخلص الشركة من علامة تبويب الأخبار على Facebook في عدد قليل من البلدان، وستتم إزالة القسم المخصص في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في أوائل ديسمبر.

على عكس كندا، حيث قامت الشركة بحظر المحتوى الإخباري احتجاجًا على قانون يجبرها على الدفع للناشرين في البلاد، تقول ميتا إن المؤسسات الإخبارية يمكنها الاستمرار في نشر الروابط والمقاطع وما إلى ذلك على فيسبوك في تلك المناطق الثلاث ومن المفترض ألا يواجه المستخدمون أي مشكلات في الوصول إلى محتوى الأخبار هناك أيضًا.

تقول Meta إنها ستحترم صفقات Facebook News الحالية مع الناشرين في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. لكنها لن تجدد تلك الاتفاقيات، أو تدخل في اتفاقيات جديدة في تلك البلدان، علاوة على ذلك، فإن الشركة "لا تتوقع تقديم منتجات فيسبوك جديدة خصيصًا لناشري الأخبار في المستقبل".

تقول ميتا إن إغلاق Facebook News في البلدان الثلاثة هو جزء من جهودها لتوجيه الموارد نحو الخدمات والمنتجات التي يهتم بها المستخدمون أكثر. تمثل الأخبار أقل من ثلاثة بالمائة مما يراه الأشخاص في خلاصاتهم على فيسبوك، وتدعي الشركة أن الأشخاص يهتمون أكثر بالفيديو القصير، ويتواصلون مع الآخرين ويجدون الفرص والاهتمامات والعواطف.

وقالت الشركة إن القرار لا يقوض التزام ميتا بتزويد المستخدمين بإمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة عبر منصاتها، وأضافت أنها لا تزال ملتزمة بالعمل مع مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية لقمع المعلومات الخاطئة.

ومع ذلك، فإن إغلاق علامة التبويب هو جزء من اتجاه ميتا لتقليل أهمية الأخبار عبر منصاتها. لسبب واحد، تحولت من منسقين بشريين إلى الاعتماد على الخوارزميات لوضع الأخبار في علامة تبويب الأخبار في وقت سابق من هذا العام. عندما أطلقت للمرة الأولى أحدث منصاتها، Threads، قالت إن الأخبار لن تكون ذات أولوية هناك. وذلك على الرغم من تصميم الشركة للخدمة كمنافس مباشر لـ X (تويتر سابقًا)، حيث قادت الأخبار والأحداث المباشرة معظم الخطاب لأكثر من عقد من الزمن.

كان قرار ميتا بإلغاء المحتوى الإخباري في كندا قرارًا مثيرًا للجدل. وانتقدت العديد من الأطراف شركة ميتا لتقييد الوصول إلى المعلومات الموثوقة المتعلقة بقضايا خطيرة مثل حرائق الغابات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد هذا الصيف.

في الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الكندية إنه من أجل الامتثال لقانون الأخبار عبر الإنترنت والاستمرار في تقديم محتوى إخباري للمستخدمين في البلاد على فيسبوك وإنستغرام، ستحتاج شركة Meta إلى دفع حوالي 62 مليون دولار كندي (45.5 مليون دولار) للناشرين هناك سنويًا. ميتا، التي حققت إيرادات تزيد عن خمسة أضعاف هذا المبلغ يوميًا في العام الماضي، لم تتزحزح عن موقفها.