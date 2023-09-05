هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ.. كارثة تهدد الملايين حول العالم

توصلت دراسة أوروبية حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الرئة مثل الربو ومرض الإنسداد الرئوي المزمن، قد يعانون من مخاطر أكبر بسبب تغير المناخ، مثل موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات، مما يؤدى إلى تفاقم صعوبات التنفس لدى ملايين الأشخاص حول العالم، وخاصة الرضع والأطفال الصغار وكبار السن.

تغير المناخ يهدد ملايين الأشخاص حول العالم

ووفقًا لما نشره موقع "hindustantimes"، دعت الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي، التي تمثل أكثر من 30 ألف متخصص في الرئة من 160 دولة، البرلمان الأوروبي والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الحد بشكل عاجل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف آثار تغير المناخ.

مخاطر تغير المناخ

وحسبما أفادت مؤلفة الدراسة، يؤثر تغير المناخ على صحة الجميع، ولكن مرضى الجهاز التنفسي هم من بين الأكثر عرضة للخطر، فهؤلاء هم الأشخاص الذين يعانون بالفعل من صعوبات في التنفس وهم أكثر حساسية بكثير لمناخنا المتغير، لذا ستكون أعراضهم أسوأ، وبالنسبة للبعض سيكون قاتلا، موضحة أن تلوث الهواء يضر بالفعل برئتينا، والآن أصبحت آثار تغير المناخ تشكل تهديدا كبيرا لمرضى الجهاز التنفسي.

وتشمل هذه التأثيرات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة لاحقة في المواد المسببة للحساسية المحمولة جوا، مثل حبوب اللقاح، كما تشمل أيضًا الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواتراً مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات، مما يؤدي إلى حالات من تلوث الهواء الشديد والعواصف الترابية، فضلاً عن هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، مما يؤدي إلى ارتفاع الرطوبة والعفن في المنزل.

في الوقت نفسه، تسلط الدراسة الضوء بشكل خاص على المخاطر الإضافية التي يتعرض لها الرضع والأطفال الذين لا تزال رئاتهم في طور النمو.

يشار إلى أن هذا العام، تم تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة المرتفعة في جميع أنحاء العالم، وشهدت أوروبا موجات حارة وحرائق غابات مدمرة وعواصف مطيرة وفيضانات، لذا يجب على أطباء وممرضي أمراض الجهاز التنفسي، أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر الجديدة وأن يبذلوا كل ما في وسعهم للمساعدة في تخفيف معاناة المرضى، وشرح المخاطر لهم حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من الآثار الضارة لتغير المناخ.