أمراض الرئة الأكثر شيوعًا.. الربو والتهاب الشعب الهوائية أبرزها

تعد الرئة جزءًا من نظام معقد ، حيث تتمدد وتسترخي آلاف المرات كل يوم لجلب الأكسجين وإرسال ثاني أكسيد الكربون، ويمكن أن يحدث مرض الرئة عند وجود مشاكل في أي جزء من هذا النظام.

وتتفرع القصبة الهوائية (القصبة الهوائية) إلى أنابيب تسمى القصبات ، والتي بدورها تصبح أنابيب أصغر في جميع أنحاء رئتيك، وتشمل الأمراض التي يمكن أن تؤثر على الشعب الهوائية ما يلي:

الربو: مجاري الهواء لديك ملتهبة باستمرار وقد تتشنج ، مما يسبب أزيزًا وضيقًا في التنفس. يمكن أن تؤدي الحساسية أو العدوى أو التلوث إلى ظهور أعراض الربو.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD): مع حالة الرئة هذه ، لا يمكنك الزفير بالطريقة المعتادة ، مما يسبب صعوبة في التنفس.

التهاب الشعب الهوائية المزمن: يتسبب هذا النوع من مرض الانسداد الرئوي المزمن في حدوث سعال رطب طويل الأمد.

انتفاخ الرئة: يسمح تلف الرئة للهواء بالاحتجاز في رئتيك في هذا النوع من مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومشكلة نفخ الهواء هي السمة المميزة لها.

التهاب الشعب الهوائية الحاد: عادة ما يكون سبب هذه العدوى المفاجئة لمجرى الهواء هو فيروس.

تليّف كيسي: في هذه الحالة ، تواجه مشكلة في إزالة المخاط من القصبات الهوائية. هذا يؤدي إلى التهابات الرئة المتكررة.