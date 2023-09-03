أخلت جهات التحقيق بالقليوبية، شخصين بعد اتهامهما بإنهاء حياة حصان بمنطقة الزراعات بعزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين بذبح أحصنة وبيعها للمحال في بنها

وقد ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض عليهما والتحفظ على بقايا لحوم الحصان المضبوط وهيكل عظمي أيضا، وحرر محضر بالواقعة.

حالة من الذعر سادت منطقة الزراعات بعزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد ضبط الأهالي عددا من الأشخاص بحوزتهم أحصنة حية يستدرجونها لمنطقة زراعات الموز ليلًا ويتم ذبحها.

وكشفت التحقيقات في الواقعة، أن الأهالى تتبعوا هؤلاء الأشخاص وتم الإمساك بهم وإخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

وبينت التحقيقات، أن المتهمين هما شخصان مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها، وتم ضبطهما ببقايا لحوم من الأحصنة وهيكل عظمي، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وقد حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، والتحفظ على المضبوطات وتشكيل لجنة من الطب البيطري لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.



وفي ذات السياق، أعلن مصدر بمحافظة القليوبية، أنه فور ورود بلاغ للطب البيطرى انتقلت لجنة من الأطباء المختصين لمكان الواقعة وتم فحص المضبوطات وهي عبارة عن بقايا أحشاء حصان واحد فقط وهيكل عظمي، وأوصت اللجنة المشكلة بإعدام المضبوطات.

بداية الواقعة

وتعود البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من الأهالى بضبطهم أشخاصا يذبحون الأحصنة بمنطقة زراعات الموز بدائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد أبو سريع، رئيس مباحث قسم أول بنها، وتم ضبط شخصين وبحوزتهما بقايا لحم حصان وهيكل عظمي له.



وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وقد تداول عدد من مستخدمي فيسبوك في مدينة بنها عدة منشورات، بأن المتهمين كانوا يفرمون اللحوم ويوزعونها على المحال كمنتجات لحوم مفرومة أو حوواشي.