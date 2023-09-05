تحذير للحوامل من أطعمة تهدد حياة الجنين وتعرضه لأمراض مزمنة مستقبلًا

حذرت دراسة أسترالية حديثة، الأمهات الحوامل من تناول الأطعمة المصنعة مثل البيتزا المجمدة والمكرونة سريعة التحضير أثناء الحمل وفترة ما بعد الولادة، نظرًا لتأثيرها السلبي على صحة الجنين وتسببها في إصابة الأطفال بأمراض مزمنة في المستقبل.

مخاطر تناول الأطعمة المصنعة أثناء الحمل وتأثيرها على الجنين:

ووفقًا لما نشره موقع "smh"، أشارت الدراسة إلى أن الأطعمة المصنعة شائعة جدًا لدرجة أنها تسهم بما يصل إلى 60% من استهلاكنا اليومي للطاقة، فعلى الرغم من احتوائها على كمية كبيرة من الطاقة، إلا أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية، وتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتحتوي على القليل من الألياف ومليئة بالمواد المضافة.

مخاطر تناول الأطعمة المصنعة أثناء الحمل وتأثيرها على الجنين

وشددت الدراسة على أن استهلاك هذه الأطعمة يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني (T2D) وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والاكتئاب واضطرابات الجهاز الهضمي، بسبب المستحلبات، وهي مادة مضافة شائعة موجودة في الأطعمة المصنعة، بما في ذلك السمن والمايونيز والخبز والآيس كريم والبسكويت والمصاصات وألواح الوجبات الخفيفة والمكرونة سريعة التحضير وغيرها.

في الوقت نفسه، أثبتت الدراسات الحديثة التي أجريت على القوارض أن استهلاك المستحلب يسبب خللًا في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، والتهاب الأمعاء، ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة.

وبدوره، أوضح مؤلف الدراسة، أن سبب القلق من تناول الحوامل الأطعمة المصنعة أثناء الحمل هو أنها قد تحل محل المزيد من الأطعمة المغذية المطلوبة للنمو الصحي للطفل، وكذلك صحة الأم على المدى الطويل، فتلك الأطعمة لا تدعم بكتيريا الأمعاء الصحية.