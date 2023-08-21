أفضل 5 أنواع شاي تحمي القلب|أشخاص ممنوعة من تناولها أبرزهم الحوامل

أوصت طبيبة تغذية بتناول خمسة أنواع من شاي الأعشاب نظرًا لأنهم الأكثر فائدة للصحة العامة، من حيث ضبط ضغط الدم، ومنع تكون الغازات والوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

أشخاص ممنوعة من تناول شاي الأعشاب:

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "نوفوستي" للأنباء، نستعرض فيما يلي قائمة بأنواع الشاي المفيدة لوظائف الجسم الحيوية حسبما نصحت الطبيبة، مشددة على أنه لا يمكن للجميع استخدام شاي الأعشاب، لذا يجب على مرضى المعدة والكلى والكبد والحساسية، وكذلك النساء الحوامل، توخي الحذر عند تناوله.

أشخاص ممنوعة من تناول شاي الأعشاب

1- مشروب من النعناع وبلسم الليمون:

مشروب مهدئ ويعمل كعامل مضاد للالتهابات، ويمنع تكون الغازات، فإن شرب كوب واحد منه يساعد على النوم الهادئ ولكن بشرط عدم إضافة السكر للمشروب.

2- شاي الزيزفون:

تناوله يفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم، نظرًا لما يحتويه من خصائص مضادة للالتهابات والتشنجات، كما أنه مُدر خفيف للبول.

3- شاي الزعتر:

مشروب مضاد لالتهابات الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص طاردة للديدان، كما يستخدم كطارد للبلغم في حالة الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية.

4- شاي البابونج:

مشروب مفيد ويستخدم على نطاق واسع في حالة أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب القولون والتهاب المعدة والتهاب اللوزتين والتهاب البلعوم.

5- شاي أوراق الفراولة:

يتميز بتأثيره الوقائي للقلب، كما أنه يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويسهم في تركيب خلايا الدم، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات وهو مدر للبول.