الفيضانات تُنهي حياة شخصين في تركيا

لقى شخصان على الأقل حتفهما إزاء الفيضانات التي ضربت غرب تركيا، اليوم الثلاثاء، ما دفع وزارة الدفاع التركية لإرسال فريق من العسكريين للمساعدة.

حسب قناة “تي آر تي” التركية، قال محافظ كيركلاريلي، بيرول إيكيجي، "عثرنا على جثتي اثنين من الذين حوصروا بسبب الفيضانات، ونواصل البحث عن 4 آخرين، نأمل أن نجدهم بصحة جيدة، إذْ إن هناك مخارج في هذه المنطقة".

أضاف أن “المصابين والقتلى كانوا يقضون إجازاتهم في فنادق شهيرة، خصوصًا في منطقة دميركوي”.

أرسلت وزارة الدفاع بتركيا أعضاء من لواء المشاة الآلي 55 إلى منطقة الكارثة في مركبات عدة، وقد قاموا بالفعل بإجلاء الكثير من المواطنين.

تسببت الأمطار في تدمير أجزاء من بعض الطرق، وحثت سلطات تركيا، المواطنين على عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

شارك في جهود البحث والإنقاذ 203 أشخاص وطائرة ومروحيتين وأكثر من 50 مركبة.

في وقت سابق من يوم الأحد الماضي، شهدت مدينة سامسون بتركيا، هطول أمطار غزيرة ما تسبب في حدوث فيضانات جارفة، أدت إلى تراكم المياه في الشوارع الرئيسية بعدما استمرت الأمطار في الهطول.

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام تركية محلّية، عددًا من تجّار المدينة وهم ينتقلون بوساطة قارب صغير بعدما غمرت المياه محلّاتهم التجارية.

كذلك أظهر مقطع فيديو آخر، نجاة 4 أشخاص محاصرين في نفق من خلال السباحة.

كما أن الأمطار الغزيرة حوّلت مركز مدينة سامسون وشوارعها الرئيسية إلى بحيرة، وهو ما أدى لقطع السبل بسائقي الحافلات والمارّة بعدما زادت حدّة هطول الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد والتي عطّلت حركة المرور في المدينة بالكامل.

أظهرت مقاطع فيديو أخرى سقوط أشجارٍ في الشوارع نتيجة الأمطار الكثيفة والعواصف الرعدية.

تحاول السلطات المحلية في مدينة سامسون منذ ساعات، إعادة فتح الطرقات وإصلاح أعطال في البنى التحتية كشبكة صرف المياه في المدينة.

لم تكشف بلدية المدينة حتى الآن عن حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والحافلات بعد انهيارات جزئية لعدد من المباني القديمة.

تشكلت طوابير طويلة من السيارات على الطريق السريع في ضواحي سامسون نتيجة برك المياه التي خلفتها الأمطار الغزيرة لا سيما بعدما امتلأت الكثير من الأنفاق بالمياه أيضًا.

حذرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا من مزيد من الأمطار في سامسون والعاصمة أنقرة.

وجهت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ المعروفة اختصارًا بـ AFAD رسائل تحذيرية إلى الهواتف المحمولة لسكان عاصمة تركيا بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة في الساعات المقبلة، إذْ طلبت منهم توخي الحيطة والحذر.

بحسب آخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، ستبدأ الأمطار والعواصف من المناطق الجنوبية في أنقرة.

ستكون هناك أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية محليًّا في عموم المحافظة وقوية جدًّا في أماكن أخرى منها، بحسب المديرية العامة للأرصاد.

قدّرت المديرية أن الهطولات ستكون متقطعة حتى ساعات المساء.

جاء في نص الرسالة التحذيرية التي أرسلتها إدارة الكوارث لسكان أنقرة: "بحسب الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدًّا في المدينة اليوم، ينبغي توخي الحيطة والحذر من الفيضانات وتعطّل وسائل النقل".

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