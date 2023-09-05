إزالة فورية لحالة تعدى بقرية القناوية بمركز قنا

شنت الوحدة المحلية لقرية القناوية برئاسة حاتم أحمد، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، لإزالة فورية لحالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة ٣٥٠ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية المخادمة بمركز قنا .

وأوضح اللواء طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.