تحرير 10محاضر مخالفة متنوعة فى حملة تموينية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد بهيج نائب رئيس المدينة، عضو المتابعة بالوحدة ، عضو الإدارة الهندسية بالوحدة، حملة استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات.

جاء ذلك بحضور مسئولين من جهاز حماية المستهلك - إدارة العلاج الحر - تموين المركز - الصحة - تموين بندر - الطب البيطري .

حيث تفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة، وشددت اللجنة على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٠ محاضر متنوعة مابين غلق منشأت طبية بدون ترخيص - عدم إعلان أسعار - عدم حمل شهادة صحية - نظافة .