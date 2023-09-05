أيمن زيدان ينجو من الموت والعناية الإلهية تنقذه من انفجار مروع

كشف الفنان السوري أيمن زيدان كواليس نجاته من الموت بعد انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بيتزا يقع بالقرب من منزله، وذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أيمن زيدان

أيمن زيدان يكشف تفاصيل نجاته من الموت: حمى الله كل الناس

طمأن أيمن زيدان جمهوره على صحته مؤكدًا أنه بخير ولم يتضرر جسديًا من الحادث، الذي تسبب في وقوع أضرار مادية بعدد من السيارات والمباني المجاورة، حيث قال: "أصدقائي انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافيه…أنا بخير وأضراري مادية.. الحمد لله دائمًا، وحمى الله كل الناس".

أيمن زيدان عبر فيسبوك

حادث انفجار بالقرب من منزل أيمن زيدان

حادث انفجار بالقرب من منزل أيمن زيدان

أيمن زيدان يستكمل تصوير مسلسل "بالداخل"

على صعيد آخر، لم يعلن النجم السوري أيمن زيدان عن خطته الفنية لموسم دراما رمضان المقبل 2024 حتى الآن، بينما يستكمل حاليًا تصوير مسلسل "بالداخل" وهو النسخة المعربة عن عمل تركي بنفس الاسم ويشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم أبرزهم أيمن رضا، وفادي صبيح، وسامر إسماعيل.

آخر أعمال أيمن زيدان:

وكانت آخر أعمال الفنان السوري أيمن زيدان دوره في مسلسل "زقاق الجن" وشاركه بطولته النجوم أمل عرفة، وشكران مرتجي، وإمارات رزق وغيرهم، وهو من تأليف محمد العاص، وإخراج تامر إسحاق، وتدور أحداثه حول شخصية أبو نذير وهو شخص مستبد وقاس يتحكم في أفراد عائلته ولا يهتم لرغباتهم أو ما يسببه لهم من ألم نفسي، بينما يمتلئ ماضيه بالأسرار التي تطارده مع تسلسل الحلقات.

أيمن زيدان

من هو أيمن زيدان:

أيمن غالب شكري الزيداني الشهير بـ أيمن زيدان ممثل، ومخرج، ومنتج ومقدم برامج سوري، من مواليد مدينة الرحيبة شمال شرق دمشق، نشأ في أسرة محافظة متوسطة الحال، كان والده يعمل شرطيًا، عمل في سن الرابعة عشرة، ففي العطل الصيفية عمل سائق سيارة ميكانيكي، وفي مطعم، ومدرسًا في مدرسة ابتدائية أثناء دراسته الجامعية.

عمل أيمن زيدان بعد تخرجه في المسرح، حيث كان هو حبه الأول والسبب في دخوله معهد الفنون المسرحية، فاشترك في عدة مسرحيات سواء كممثل أو كمخرج في المسرح القومي والمسرح الجوال، حتى أنه سافر إلى ألمانيا للحصول على دورة في الإخراج المسرحي ببرلين، بعدها بعدة سنوات صار مديرًا للمسرح الجوال.

أيمن زيدان

خاض أيمن زيدان تجربة الوقوف أمام كاميرا التلفزيون للمرة الأولى عام 1983 عندما منحه المخرج مأمون البني دور في مسلسل (نساء بلا أجنحة)، كما منحه أيضًا المخرج محمد ملص فرصة كبيرة وبداية مميزة لإثبات نفسه أمام كاميرات السينما عندما أعطاه دور مهم في فيلم (أحلام المدينة) الحائز على جائزة مهرجان كان عام 1984 لتتوالى عليه الأعمال الفنية بعد ذلك.