صكوك

الثلاثاء 05/سبتمبر/2023 - 08:40 م 9/5/2023 8:40:41 PM

فى عصر مكتظ بالمؤامرات والحقد والكراهية والحسد لابد أن يظهر فيه السحر، تلك الآفة التى حذرتنا منها الأديان بل وُصف فاعلها بالكفر، قال تعالى فى سورة البقرة «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت»….. إلى آخر الآية

وفى المسيحية تؤكد الكنيسة القبطية أن السحر معصية لا تقل عن الزنا.. والآن وفى عصرنا انتشر السحرة، أتذكر أننى تواصلت مع ساحر بالسيرك وكنت فى البداية أظن أنه مجرد ساحر يستعمل خفة اليد ولكن فوجئت به أثناء حوارى معه يؤكد لى أنه على اتصاله بالجن، وأنه يسخر الجن لتنفيذ مطالبه.. فى البداية لم أعلق أو أهتم حيث كانت الصورة وقتها أنه مجرد خفة يد.. وأتذكر وأنا طفل أن أبى كان حريصاً على أن يذهب بنا إلى السيرك القومى، وهناك جاءت فقرة الساحر والتنويم المغناطيسى وطلب الساحر من أبى الذى كان يجلس فى الصفوف الأولى أن يخرج بطاقته وألقى عليها نظرة، وطلب من الشخص النائم فى وسط المسرح أن يقول بيانات أبى فى البطاقة، وبالفعل نجح دون أى خطأ، وكان شيئاً مذهلاً للجميع.. أما مناسبة فتح ملف السحر والسحرة فهو انتشارهم فى البلاد وللأسف لا تتم معاقبتهم أو القبض عليهم رغم المفاسد الهائلة التى يقومون بالعمل بها.. تخيل أن يظهر فيديو فى السوشيال ميديا يصور قيام بعض أهالى قرية يخرجون من المقابر أوراقاً وأقمشة وأشياء لا يفهمها سوى السحرة، عليها أعمال إيذاء وسحر للناس، شىء مذهل حتى فى المدينة لم تسلم المقابر من دفن الأعمال السفلية مع الأموات حتى لا يتم العثور عليها.. ظاهرة انتشرت بشكل كبير، وانتشرت الأمراض والأوبئة والبطالة والعنوسة بل الطلاق وخراب البيوت بسبب هؤلاء السحرة ومريدهم وفى الإسلام يطبق حد الإعدام على الساحر.

والمطلوب من الدولة القضاء على هذا الإفساد والمفاسد بتفعيل القانون والقبض على السحرة والمشعوذين وليس الاحتفاء بهم كما يحدث فى القنوات الفضائية على أنهم علماء العالم الآخر ويعلمون المستقبل والغيب الذى لا يعلمه إلا الله..

وفى صحيح مسلم أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: من أتى عرافاً فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.

علينا جميعاً أن نطارد السحر والسحرة والمنجمين رافعين شعار: كذب المنجمون ولو صدفوا.