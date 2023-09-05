الثلاثاء 05/سبتمبر/2023 - 08:33 م 9/5/2023 8:33:22 PM

ما يحدث من أمريكا ضد العالم العربى خاصة ما هو إلا غرور بقوتها وهيمنتها على العالم من أجل مصالحها ونفوذها مع ربيبتها إسرائيل، والأحداث من قلاقل وفتن ضد أمتنا العربية تدعونا للدهشة من هذه التصرفات، فهى أمامنا دولة صديقة تحبنا وتؤازرنا ولا تعلم أننا نكشف أكاذيبهم وشعاراتهم الجوفاء أمريكا التى تقف إلى جانب إسرائيل وتدمر هنا وهناك وتريد أن تستولى على خيرات بلادنا من ثروات وتريد إضعافنا وتمزيق الوطن العربى إلى دويلات صغيرة ليصبح لها اليد الطولى على هذه الأمة الخالدة وترتع إسرائيل فى كل العالم العربى ونموت نحن من أجل أمريكا وإسرائيل، لم ننس كشعوب عربية ما فعلته أمريكا ضد العرب وخاصة مصر وسوريا وليبيا والعراق، وبإقامة جسر جوى إلى إسرائيل ومدها بأحدث الأسلحة من طائرات وصواريخ وقنابل وجهت ضد الجبهة المصرية مباشرة وعلى أرض المعركة فى سيناء الحبيبة، ونحمد الله نصرنا عليهم بعد تفويت الفرصة وإثارة الرأى العالمى، أمريكا التى تخلق الفتن والتى قتلت أكثر من مليون عراقى ورملت نساءهم وغدرت بأطفالهم، أمريكا التى صنعت داعش ليقتلوا إخوتنا مسلمين ومسيحيين، ويرهبوا الشعوب العربية بالدمار بعيدًا عن الإسلام من قتل وتعذيب لأبناء الوطن، فلم نر دواعش فى أمريكا أو إسرائيل أو بريطانيا، بل كانوا موجهين ضد الأمة العربية فى كل بلاد العرب، فلتعلمى يا أمريكا أن العرب أمة واحدة لا يبادرون بالعدوان، وإنما من يعتدى عليهم فهم يدافعون عن أنفسهم، ولا بد أن تعترفى أن المعاملة بيننا وبينك الند بالند وليس العبدبالسيد، لقد منّ الله على أمتنا العربية بقائد شجاع وهب نفسه وحياته لامته العربية وشعبه الأصيل مصر الحبيبة الصخرة التى تتحطم عليها آمال الأعداء، أنه الرئيس السيسى، صلد عنيد فى الحق لا يحب العدوان ولكنه أسد جسور على من يريد بالعرب ومصر شرا.

كفاكم مؤامرات وفتنًا لتفتيت الشعوب فلن يفلح عمل الفاسدين وشعوبنا خلف قائدها الهمام وبلادنا قوية بنصر من الله. تحيا مصر وعاش الرئيس السيسى.

مساعد رئيس حزب الوفد