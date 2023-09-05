افتتاح قاعة الفنون التشكيلية والمعرض الفنى السنوى بكلية التربية النوعية بالزقازيق

افتتح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، قاعة الفنون التشكيلية بعد تجديدها والمعرض الفنى السنوى كأحد مشاريع التخرج لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، تحت إشراف الدكتور هانى حلمى عميد الكلية، والدكتورة غادة شعيب رئيس قسم التربية الفنية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور شحته حسنى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مجلس مدينة الزقازيق، والدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعددًا من القيادات التنفيذية والبرلمانية بالمحافظة.

خلال الزيارة اليوم، تفقد رئيس الجامعة قاعة الفنون التشكيلية بكلية التربية النوعية بعد تجديدها وتحديثها، والمعرض الفني في مختلف تخصصات التربية الفنية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، من أشغال خشب ومعادن وأشغال فنية وخزف ونحت و تصميم وتصوير وطباعة منسوجات ونسيج، بالإضافة إلى تفقده لبعض المشاريع الطلابية بالقسم، وكذلك المسرح التعليمي بإحدى المدرجات الجديدة بالكلية.

أبدى رئيس الجامعة إعجابه بالأعمال الفنية المقدمة في المعرض، والتي تدل علي الحس الجمالي المميز، والجهد المبذول في التصميم علي نحو متطور وعصري، لافتًا إلى أهمية الفنون بوصفها قيمة ثقافية معبرة عن حضارات الشعوب ورقيها.

ووجَّه رئيس الجامعة، بضرورة الاستفادة من إمكانيات الطلاب وتوجيهها الوجهة الصحيحة في تنفيذ الكثير من المشروعات الجمالية داخل الجامعة وخارجها، ومؤكدًا حرص الجامعة دعم الأنشطة والفن الهادف، ومشيدًا بكلية التربية النوعية بما تضمه من مواهب ومهارات فنية متنوعة تخدم النواحي المجتمعية كافة في صورة مبتكرة ومبدعة.