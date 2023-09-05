شباب الأهلي يستضيف بلدية المحلة على ملعب مدينة نصر

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2005، مساء اليوم الثلاثاء، مضيفه بلدية المحلة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الجمهورية، وذلك ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد 2023 – 2024.



ويدخل فريق الأهلي مواليد عام 2005 مباراته أمام بلدية المحلة ساعيًا إلى حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد، خصوصًا وأنه يأمل في تكرار تألقه المميز في الموسم الماضي، عندما نجح في التتويج بلقب بطولة الجمهورية قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

وأكد علاء عبده، المدير الفني لفريق الأهلي، مواليد 2005 أن هناك إصرارًا كبيرًا من اللاعبين على تكرار الفوز بلقب البطولة، وأنهم في حالة معنوية مرتفعة ويسعون بقوة لتقديم مستويات مميزة لكي يحافظوا على لقب الدوري.

تشكيل الجهاز الفني ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 من كل من: علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني.

ودية الفريق الأول بمعسكر النمسا ..

وعلى صعيد الفريق الأول بالأهلي أنهى الأحمر، الشوط الأول من مواجهته الودية أمام ألمينجي السلوفيني متعادلًا بهدف لمثله.

جاء هدف الأحمر في اللقاء عبر اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا.

ويأتي اللقاء في إطار معسكر الفريق الأحمر التحضيري للموسم الجديد، والذي تنتهي فعالياته غد الأربعاء.



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