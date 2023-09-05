تضحيات جواو فيليكس لتحقيق حلمه مع برشلونة

قدم البرتغالي جواو فيليكس الكثير من التضحيات من أجل ارتداء قميص برشلونة هذا الصيف، بعد سنوات غير ناجحة في أتلتيكو مدريد.

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء الجمعة، عن تعاقده مع النجم البرتغالي جواو فيليكس، على سبيل الإعارة، قادما من نظيره أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء انتقال جواو فيليكس بعد تصريحه المفاجئ خلال سوق الانتقالات الصيفية، أن تمثيل برشلونة كان حلمه منذ الصغر.

جواو فيليكس

وعلى الرغم من أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات حادة، إلا أنها مهدت له الطريق لتحول مهم في مسيره فيليكس، ويمكن أن يحول مسيرته الكروية رأسا على عقب إذا حقق النجاح في الكامب نو.

ما هي تضحيات جواو فيليكس للانضمام إلى برشلونة؟

قرر جواو فيليكس التضحية من أجل اللعب بقميص النادي الكتالوني، كما أظهرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها كيف ترك البرتغالي أموالا طائلة للاعب في برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن فيليكس خفض راتبه من 12 مليون يورو مع أتلتيكو مدريد إلى النصف 6 ملايين، بالإضافة إلى إجباره على تمديد عقده الذي كان ينتهي عام 2027 لعامين إضافيين حتى عام 2029.

ولن يدفع برشلونة أكثر من 400 ألف يورو سنويا من راتب جواو فيليكس، وهو ما قبله اللاعب لأنه كان على علم بظروف النادي الاقتصادية الصعبة وضرورة خفض سقف الراتب، وهو ما حرم النادي الكتالوني من العديد من الصفقات.

جواو فيليكس

بالإضافة إلى ذلك، هناك أندية من فرق النخبة في أوروبا طلبت التعاقد مع جواو، وأبرزها مانشستر يونايتد وليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن الهلال السعودي سعى أيضًا للتعاقد معه في ظل سعيه لتعزيز خط هجومه، قبل أن يستقر أخيرًا على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.