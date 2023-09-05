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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جويلي في ميت عقبة

جويلي يتساءل: هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

مصطفى جويلي
مصطفى جويلي

 كشف الناقد الرياضي، مصطفى جويلي، في فيديو عبر قناة "الوفد" العديد من الأسرار حول عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك من جديد، بالإضافة إلى احتمالية ترشحه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

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 وتطرق جويلي للحديث عن موقف الثنائي رئيس اللجنة الثلاثية السابق لنادي الزمالك حسين لبيب وعضو مجلس الإدارة السابق أحمد سليمان من الترشح للانتخابات.

 كما تحدث عن ترشح عدد من رموز الزمالك التاريخيين وعلى رأسهم فاروق جعفر وأيمن يونس.

 جدير بالذكر أن لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، قامت منذ ساعات بغلق باب تلقي الطلبات لليوم الثاني بتقدم مرشح واحد فقط.

 وكان عضو الجمعية العمومية ماجد فاروق الحنبلي قدم أوراق ترشحه للانتخابات على منصب الرئيس.

 ومن المقرر أن يتواصل التقديم لانتخابات الزمالك لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

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