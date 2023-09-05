بيان جديد من الاتحاد الإسباني ضد روبياليس بسبب قُبلة جينيفر

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا يعتذر فيه عن السلوك غير المقبول للويس روبياليس الرئيس الموقوف، بسبب قُبلة جينيفر هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني الأول للسيدات، عقب الفوز ببطولة كأس العالم خلال الشهر الماضي.

روبياليس الآن قيد التحقيقات بشأن قبلته للاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، جيني هيرموسو، وبعدما قالت اللاعبه أن القبلة لم تكن بالتراضي بينهم، والذي جعل المحكمة الرياضية توقفه عن ممارسة عمله لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء التحقيق معه.

بيان الاتحاد الإسباني ضد لويس روبياليس

يعتذر الاتحاد الإسباني لكرة القدم من خلال رئيسه بيدرو روشا المؤقت، عن السلوك غير المقبول من أعلى ممثل مؤسسي له خلال نهائي كأس العالم للسيدات 2023، مشيرًا إلى أن المجتمع الإسباني مثال للتسامح والتحضر.

تابع بيان الاتحاد أن المجتمع الإسباني مثالاً للسلوك، وأظهر ذلك على مدى عقود في جميع الأحداث الرياضية التي شارك فيها، والتي تشوهت في الفترة الأخيره بسبب تصرفات روبياليس، والذي ألحق ضررًا كبيرًا بكرة القدم الإسبانية والرياضة بشكلة عام والمجتمع ولا يمكن التغافل عنه.

تابع بيان الاتحاد الإسباني أنه يريد أن ينقل للمجتمع بأكمله والعالم أسفه لما حدث، ويجب علينا أن نطلب اعتذارات صادقة ونكتسب التزامًا بأن مثل هذه الحقائق لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى.

لقد اعتمد الفيفا والهيئات المسؤولة عن الرياضة في إسبانيا الإجراءات المناسبة، وتم فتح تحقيق حول الأمر بجانب الإجراءات التأديبيه ضد روبياليس.