طلاق حسن شاكوش وريم طارق يفضح المستور.. هل وقع الانفصال خوفًا من سر يهدد رجولته؟

احتل حسن شاكوش حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان خبر طلاقه لزوجته ريم طارق غيابيًا بشكلٍ رسمي على يد مأذون، وجرى إثبات ذلك عبر مستند رسمي، لدى نيابة أكتوبر، وجاء ذلك على لسان محاميه الخاص محمد أبو العلا، خلال حواره مع موقع "Et بالعربي".

حسن شاكوش يُطلق زوجته ريم طارق غيابيًا بشكل رسمي

جاء قرار حسن شاكوش بطلاق زوجته بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو المثير للجدل الذي هددته خلاله بفضح سر كبير بينهما، في حال امتناعه عن طلاقها، حيث حرر محاميه محضرًا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم طارق كزوجين.

حسن شاكوش وريم طارق

ونشرت ريم طارق مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" يوم الجمعة الماضية، هددت في حسن شاكوش بكشف المستور وفضح السبب الحقيقي وراء انفصالهما ورغبتها في الطلاق منه، منوهة أنها ستقوم بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت ريم طارق طليقة حسن شاكوش إلى أنها أقامت ضده دعوى طلاق، بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمّله، وسوف تكشف عنه فور وقوع الطلاق، مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، إلا أنّه يرفض تنفيذه بحسب تصريحاتها.

ريم طارق طليقة حسن شاكوش عبر انستجرام

ريم طارق تهدد حسن شاكوش بفضح المستور حال امتناعه عن طلاقها

وأكدت ريم أن حسن شاكوش منعها من الحصول على متعلقاتها الشخصية وملابسها، لافتة أنها أنشأت هذا الحساب حتى تستطيع الرد على الاتهامات التي تطالها من طليقها، وأنها ستقوم بإغلاقه مباشرة بعد انتهاء أزمتها معه.

ووجهت ريم رسالة شديدة اللهجة إلى شاكوش قائلة: "ركّز في اللي إنت بتعمله عشان عيب، إنت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، أنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت أستوعب الغدر".

بدأت ريم طارق الفيديو بالتأكيد على أنها لا تقبل نهائيًا الصلح مع طليقها حسن شاكوش، حيث قالت: "مفيش حاجة اسمها صلح، في مشكلة كبيرة أن بنت تتحملها مع جوزها أو عيب مينفعش الواحدة تتحمله، وهي بتبقى عايزة تخرج بكل ود أو تشوف حل في المصيبة دي لأن هي مصيبة لأن هو ده اللي عايزة أقوله دلوقتي، اختيار غلط محدش يعتب عليا .. الحمد لله".

حسن شاكوش وريم طارق

وأضافت: "الفكرة كلها إن أنا أخدت تمكين عشان حاجتي وهدومي وكل حاجة متعلقة بيا، خرجت وجيت تاني يوم أخد حاجتي، وكدة كدة رفعت قضية طلاق، اتمكنا عشان أخد هدومي وحاجتي ورحت امبارح مع بابا، ووقف بره بعد ما حسن شاكوش طرده، وأهله وصلوا بعد نص ساعة، كدة كدة مش هينفع أعيش مع واحد مهددني بالقتل، وحلقة برنامج (شيخ الحارة) كل اللي اتقال فيها صدق وأنا اللي اتضحك عليا".

واستكملت ريم طارق: "هو ممتنع إنه يديني حاجتي حتى لبسي وورق القائمة والمؤخر، وهو اختلطت عليه الأمور أنه هيعرف يعمل كدة مع مين، أنا من بعد ما فتحت الأكاونت ده وصل لي من كذا بلد إن بنات متاخد منها حقوقها وفلوسها وهدايا ألماظ وسيارات وورق عرفي، عملت كل ده مع الناس دي عشان مكنش الكلام بينكم رسمي، من المغرب والجزائر ودبي والكويت والتجمع، الناس مستوية منك".

حسن شاكوش وريم طارق مع بسمة وهبة

طليقة حسن شاكوش: اتجوزتني عشان تداري اللي اتعرضت ليه قبل ما تخطبني

وتابعت ريم: "أنت جيت عندي واتجوزتني ليه عشان تداري إيه، انت اتعرضت لأيه قبل ما تخطبني عشان كدة قررت تروح تتجوز؟ ايه الحاجة اللي كنت بتداريها، الحاجة دي أنا عرفتها، مش عارفة أقول لك إيه بصراحة، لحد دلوقتي محدش سمع اني بقول عنه حاجة، هو طلعني مريضة ومزورة.. عمل كل حاجة تغطي على الحاجة اللي عنده اللي مش عايز حد يعرفها اللي أنا برضوا عرفتها".

وأردفت ريم: "اتقال لضابط النجدة ان أنا اتطلقت، فلو انت طلقت عشان قضية الطلاق اللي أنا رفعتها وعرفت سبب الطلاق اللي أنا رفعاه قبل ما تتعرض على القضية دي النهاردة، فانا خلاص مبقاش في سر، فلو انت طلقت عرفني عشان أقول للناس ايه السبب اللي خلاك تيجي تخبط على الناس وتقول أنا عايز دي من 3 سنين بنت الجيران اللي مابتسبش فرض اللي سجدت شكر لله وعملت كل الحاجات دي، أقول السبب بقى اللي انت جيت وقولت أنا عايز بنت ناس عشان انت اعترضت على واحدة وقولت انها مش بنت ناس من تفكيرك ووجهة نظرك".

حسن شاكوش وريم طارق

واختتمت طليقة شاكوش رسالتها له قائلة: "يا ابن الحلال دخلنا بالمعروف وهنخرج بالمعروف واديني حاجتي اللي عندك، وعرفني احنا اتطلقنا ولا لأ عشان أعرف أكمل في قضية الطلاق للضرر ولا أقول للناس لأني معنديش أي استعداد ان واحدة تتظلم تاني، كل الناس اللي انت دوست عليهم كلموني وبعتولي رسايل وفيديوهات وبعتوا لي كل حاجة، وأنا طلبت نتعرض على الطب الشرعي احنا الاتنين".

سرعان ما قرر حسن شاكوش الخروج عن صمته ليرد على تصريحات زوجته وينفي أنباء القبض عليه التي تداولها البعض في ذلك الوقت، وذلك من خلال فيديو لايف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيسبوك"، وقال: "اللايف ده من البيت عندي، أمي وأخواتي عندي النهاردة، ولما بيكونوا معايا في البيت، بحس إن أنا في عيد".

حسن شاكوش وريم طارق

وأضاف شاكوش: "أنا تربيت على ضرورة احترام بنات الناس، عمري في حياتي لا ضايقت ولا زعلت حد ولا عملت مشكلة مع حد .. لو فيه حد طلع قال إني عملت مشكلة مع بنت أو اتعاملت مع بنت معاملة وحشة، يبقى ده بيسوء سمعتي أمام جمهوري لكن ربنا شايف كل حاجة وهينتقم من الظالم في ميدان عام".

يُذكر أن محكمة الأسرة قضت بإلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق، وتضمنت أوراق الدعوى أن ريم طارق مازالت على ذمة شاكوش حتى الآن، إلا أن العشرة بينهما لم تستمر طويلًا، بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها.

حسن شاكوش وريم طارق

كما تضمنت الأرباح التي يكسبها شاكوش من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح اليوتيوب والتيك توك، التي تصل لملايين الجنيهات؛ حيث تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر حوالي 70 ألف دولار - أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه - ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.

زواج حسن شاكوش وريم طارق

واحتفل حسن شاكوش بزفافه على خطيبته ريم طارق في يوم 10 مارس الماضي، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد ضخم من الفنانين ومطربي المهرجانات وعلى رأسهم النجوم تامر حسني، مصطفى قمر، عمر كمال، رامي صبري، إيهاب توفيق، حمو بيكا، وماجد المصري.