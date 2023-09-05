غلق باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات الزمالك لليوم الثاني

كشفت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثاني بتقدم مرشح واحد فقط.

وقدم عضو الجمعية العمومية ماجد فاروق الحنبلي أوراق ترشحه للانتخابات على منصب الرئيس.

بينما فتحت اللجنة في العاشرة صباح أمس الإثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة.

ومن المقرر أن يستمر التقديم لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك:

تتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الآتي أسماؤهم:

الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبدالخالق، مدير المتابعة، وعلاء حنفي، مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح، مدير المشتريات، ومحمد خالد، القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد، مدير الخزينة وصلاح صبحي، قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.