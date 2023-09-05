تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادًا لودية الفريق السلوفيني

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا صباحيًا خفيفًا اليوم الثلاثاء على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، والذي يأتي في إطار المعسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.





من المقرر أن يخوض الأهلي أولى ودياته مساء اليوم الثلاثاء وهي الودية التي تجمعه أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا، السادسة بتوقيت القاهرة.

لاعبو الأهلي الدوليون:

غادر معسكر الأهلي، الرباعي مروان عطية ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم للانضمام لصفوف المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم، وتونس الودية، بالإضافة للثلاثي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل الذين انضموا لمنتخب مصر الأوليمبي.

مغادرة أجانب الأهلي:

غادر أيضًا كل من أليو ديانج معسكر الأهلي للالتحاق صفوف منتخب مالي، وعلي معلول للانضمام لمنتخب تونس، وبيرسي تاو الذي انضم لمعسكر جنوب إفريقيا.

ينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

من المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.



بدأ مران الفريق الأول بالأهلي المسائي أمس الثلاثاء بتدريبات بدنية خفيفة، شارك فيها كل لاعبي الأهلي الموجودين في معسكر الإعداد.

بعدها قام مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، بتدريبات فنية، تم خلالها تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

تم إجراء تدريبات بين مجموعة لاعبي الدفاع، ومجموعة لاعبي الهجوم، على مرمى واحد فقط، في إطار حرص الجهاز الفني على الارتقاء بالجوانب الفنية والخططية.



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