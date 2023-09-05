الشباب والرياضة تنفذ مشروع دهانات وتشجير بالدقهلية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، مشروع دهانات وتشجير، بمركز شباب ميت فضالة، بمحافظة الدقهلية، بمشاركة ٢٠ شابًا وفتاة من أندية التطوع وأندية الفتاة.

وخلال الفعاليات تم دهان وتشجير المركز، لمكافحة التغيرات المناخية، حيث يهدف المشروع إلى خلق جيل قادر على مواجهه المشاكل البيئية المحيطة، ونشر الوعي بها، والمساهمة في تحجيم الأضرار المصاحبه للتلوث البيئي مع إمكانية وضع حلول مناسبة لها، وكذلك القضاء على التلوث البصري.

ويأتي ذلك تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب في خدمه المجتمع.



