مدير تعليم قنا يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة قنا الإعدادية الحديثة التابعة لإدارة قنا التعليمية بحضور منال راشد، مدير إدارة المدرسة وحنان أبو بكر، وكيل المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

اطمأن الوكيل إلى التزام المدرسة بأعمال النظافة والتشجير والعمل على إنهاء الصيانات البسيطة، وراجع موقف سجلات القيد بالمدرسة وقوائم الفصول.

يذكر أن إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تكثف من جولاتها خلال شهر سبتمبر وفق توجيهات مدير تعليم قنا بتلافي كل ما يمكن أن يؤثر على انضباط العملية التعليمية وسلامة التلاميذ وأمنهم داخل المدرسة.

كما حضر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم مسلم أبوالحسن، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، وذلك لبلوغه السن القانوني للمعاش، بقاعة المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا.

يأتي ذلك بحضور صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية، ومديري عموم الإدارات التعليمية والإدارات النوعية بالمديرية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وشاكر أبو بكر، نقيب المعلمين، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية ولفيف من قيادات التعليم بالمحافظة.

كما قدم وكيل الوزارة هدية تذكارية لمدير عام التعليم الفنى بالمديرية تقديرًا للمجهودات التي قدمها خلال مشواره التعليمي، متمنيًا له الصحة والتوفيق.