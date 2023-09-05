الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأوكراني يزور خط الجبهة قرب مدينة باخموت شرقي البلاد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

 

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، التقى الجنود الأوكرانيين الذين ينفذون العملية الهجومية حول مدينة "باخموت" شرقي البلاد.

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وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية  في بيان أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية إن زيلينسكي زار الكتائب المحاربة في إطار رحلة عمل إلى منطقة دونيتسك، مضيفًا أنه ناقش احتياجات الوحدات والتي من بينها تزويد قذائف مدفعية، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي على خط المواجهة، ومركبات إجلاء، ومعدات الحرب الإلكترونية.

كما سلم الرئيس الأوكراني، أوسمة إلى الجنود الذين وصفهم بالمحاربين في قطاع باخموت.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا طفيفًا باتجاه الجنوب والشمال الغربي لباخموت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن سيطرت القوات الروسية على المدينة في شهر مايو الماضي من هذا العام.

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