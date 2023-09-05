انطلاق الدورة 35 لمعرض "صحاري الدولي" الأحد المقبل

بمشاركة أكثر من 200 عارض

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة والثلاثون من معرض "صحاري الدولي" الذي يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا، الأحد المقبل، الموافق 10 سبتمبر، ويقام المعرض على مدار ثلاثة أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وبمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية من مختلف قطاعات المجال الزراعي.

فعاليات الدورة الخامسة والثلاثون من معرض "صحاري الدولي"



وقالت هناء يوسف، مدير عام معرض صحاري "إن الدورة الحالية للمعرض تشهد تقدما كبيرا كانعكاس لزيادة الاهتمام بالسوق المصري والفرص المستقبلية لقطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يطرحها معرض صحارى الزراعي الدولي، وذلك عقب النجاح الساحق الذي حققته الدورة السابقة، علاوة على الرجوع القوي للعديد من المشاركات الدولية مثل تواجد الجناح الصيني بأكثر من 40 شركة والتنوع في الدول المشاركة بالمعرض مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا، وكذلك مشاركة دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا وذلك بالإضافة للدول المعتاد تواجدها والشهيرة بقطاع زراعي قوي، ليصبح مجموع الدول المشاركة 22 دولة.



وأضافت مدير عام معرض صحاري: "تشهد نسخة هذا العام قفزة في اهتمام الشركات الدولية بصحاري، والتي تتضح من زيادة نسبة الشركات الدولية المشاركة ب 83% عن نسخة صحاري العام الماضي وذلك مع زيادة الشركات العارضة ككل يضع صحاري في مكانته المستحقة كالمعرض ذو الصبغة الدولية الحقيقية في مجال الزراعة، وهو الشيء الذي يفرقنا عن جميع المعارض العاملة بنفس المجال، حيث يقوم صحارى بتحقيق التوازن الأمثل بين المشاركات الدولية والمحلية مناصفة حيث يمثل كل منهم 50% من إجمالي المعرض.



وفي ذات السياق، قال هاني خفاجي، مدير عام إنفورما مصر: "إننا نعمل على مساندة الحكومة المصرية في مواجهة العديد من التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ المعارض بمختلف قطاعاتها للمساهمة في إيجاد الحلول الفعالة من خلال المتخصصين بمختلف المجالات، ووجود معرض صحارى تحديداً يساهم بقوة في دعم صادرات القطاع الزراعي والتي تعتبر من أعلى الصادرات المصرية ككل. وذلك يتم من خلال استضافة بعثة مشترين من أسواق دولية جديدة تفتح باب التصدير للشركات المصرية، فهذا العام صحارى يستضيف 30 مشتري من 12 دولة مثل كينيا، أوغندا، زامبيا، تونس، السعودية وعمان.



و هناك توجه لدعم الصادرات المصرية وضع صحارى محط اهتمام لشركات المحاصيل البستانية والتي أصبحت متواجدة في صحارى هذا العام ضمن قطاع ما بعد الحصاد، مما يزيد من فرص الصادرات ودخول العملة الأجنبية لمصر".



وأضاف خفاجي "أننا من خلال معرض صحاري الدولي نركز على قطاع إدارة الموارد المائية لما لها من دور حيوي لمكافحة تحدي ندرة المياه وآثاره على الإنتاجية الزراعية لدعم القطاع بالأعوام المقبلة والعمل على تقديم الابتكارات والتقنيات التي تؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام هذا المورد الذي لا غنى عنه".



يحتفل المعرض هذا العام بمرور 35 عاما من التأثير في المجال الزراعي بإفريقيا والشرق الأوسط رغم تقلبات السوق واختلاف التحديات، وقد تطور معرض صحاري على مدار الأعوام ليصبح المنصة الأشمل للقطاع الزراعي محلياً وإقليمياً ويغطي مختلف قطاعات السوق من أسمدة ووقاية المحاصيل، بذور وشتلات، صوب زراعية، إدارة الموارد المائية، الميكنة الزراعية، الزراعة المستدامة، حتى قطاع ما بعد الحصاد والخدمات المصاحبة.

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هذا وقد تم التوسع في تلك القطاعات لدعم نمو الأسواق المصرية وتقديم أحدث الابتكارات للارتقاء بالصناعات المختلفة. علاوة على ذلك يستهدف المعرض خلق العديد من فرص التواصل بين مختلف الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة، كما تستهدف توسيع الأعمال في القطاع الزراعي.



ومن الجدير بالذكر أن شركة "إنفورما ماركتس" العالمية الرائدة في مجال تنظيم المعارض الدولية، تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تخدم الكثير من القطاعات ومن بينها قطاعات: الزراعة، والأغذية، والصناعات المغذية للسيارات، والعقارات، والطاقة، والأدوية، والرعاية الصحية. وتقوم "إنفورما" بتنفيذ تلك الفعاليات لدعم توجهات الدولة المصرية من خلال توطين الصناعة وتطوير الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتنميته، ودفع عجلة الإنتاج لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.