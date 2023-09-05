الشباب والرياضة تُعلن شروط الالتحاق بالمرحلة الأولى من البرنامج القومي للوعي الاقتصادي
أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، عن شروط الالتحاق بالمرحلة الأولي من " البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب بــ 7 محافظات هي [ الأسكندرية ؛ القليوبية ؛ بورسعيد ؛ الدقهلية ؛ شمال سيناء ؛ بني سويف ؛ الوادي الجديد ] ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .
ويحمل البرنامج في مرحلته الأولي شعار « دور الشباب في دعم الإقتصاد المصري » بهدف تمكين وتحفيز الشباب على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة وذكية ، وزيادة مشاركتهم الاقتصادية، وتعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال، وتعزيز المواطنة الإقتصادية نحو مجتمع اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا في الجمهورية الجديدة
ويتضمن البرنامج عدد من المحاور الاستراتيجية : ( علم الاقتصاد والتحكم في الوعي المجتمعي ، مفهوم الوعى الاقتصادي واثره على المجتمع المصري المعاصر ، ثقافة الوعى الاقتصادي من خلال وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي ، الوعي الاقتصادي ضرورة لاستقرار الاسرة ونهضة المجتمع ، الشباب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، دور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي ، التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا )
وحددت الوزارة شروط الالتحاق بالبرنامج كالتالي :
١ • المرحلة العمرية من ١٨ لــ ٣٥ سنة .
٢ • أن يكون مصري الجنسية .
٣• أن يكون المشارك من الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا و فوق المتوسطة.
٤ • أن يكون من أبناء المحافظات المذكورة والتي من المقرر بها التنفيذ ووفقاً لبطاقة الرقم القومي .
5• التسجيل من خلال الرابط التالي :
https://forms.gle/h8AcVKEJReDGaChf8
6• توزيع شهادات تقديرية على الشباب المشاركين بالبرنامج على مدار يومى التنفيذ.