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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُعلن شروط الالتحاق بالمرحلة الأولى من البرنامج القومي للوعي الاقتصادي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال  الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، عن شروط الالتحاق بالمرحلة الأولي من " البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب بــ 7 محافظات هي [ الأسكندرية ؛  القليوبية ؛  بورسعيد ؛  الدقهلية ؛  شمال سيناء ؛  بني سويف ؛  الوادي الجديد ] ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

ويحمل البرنامج في مرحلته الأولي شعار « دور الشباب في دعم الإقتصاد المصري » بهدف  تمكين وتحفيز الشباب على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة وذكية ، وزيادة مشاركتهم الاقتصادية، وتعزيز فرص التوظيف وريادة الأعمال، وتعزيز المواطنة الإقتصادية نحو مجتمع اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا في الجمهورية الجديدة

ويتضمن البرنامج عدد من المحاور الاستراتيجية : ( علم الاقتصاد والتحكم في الوعي المجتمعي ، مفهوم الوعى الاقتصادي واثره على المجتمع المصري المعاصر ، ثقافة الوعى الاقتصادي من خلال وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي ، الوعي الاقتصادي ضرورة لاستقرار الاسرة ونهضة المجتمع ، الشباب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، دور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي ، التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا  )

وحددت الوزارة شروط الالتحاق بالبرنامج كالتالي :

١ • المرحلة العمرية من ١٨ لــ ٣٥ سنة .

٢ • أن يكون مصري الجنسية .

٣•  أن يكون المشارك  من الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا و فوق المتوسطة.

٤ •  أن يكون من أبناء المحافظات المذكورة والتي من المقرر  بها التنفيذ ووفقاً لبطاقة الرقم القومي .

5• التسجيل من خلال الرابط التالي : 
https://forms.gle/h8AcVKEJReDGaChf8

6• توزيع شهادات تقديرية على الشباب المشاركين بالبرنامج على مدار يومى التنفيذ.

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