"رياضة أسيوط" تنظم برنامجا للتعريف بأهمية مجلس النواب وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى الدوره الثالثة من الدورات التنشيطيه لمسئولى البرلمان بالادارات الفرعيه ومشرفى الشعب البرلمانيه ضمن مبادرة “صيف شبابنا” التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ،واشراف عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة باسيوط للشباب وبمشاركة 50 مشرف ومشرفه من الاشراف التابع لكلا من ادارات شباب في ( اسيوط وأبنوب والفتح وساحل سليم والبدارى )

حاضر البرنامج الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط والكادر البرلمانى سمر صابر

وقد تناول اللقاء العديد من المحاور منها اهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانيه بما يتواكب مع ما تشهده مصر من تحول جذرى في النظام السياسى المصرى نحو مزيد من تعميق التجربه الديمقراطيه والتاكيد على ان برلمان الطلائع والشباب اداه تثقيفيه تهدف الى توعيه الشباب بالقضايا الوطنيه وتدريبهم على قواعد الممارسه الديمقراطيه والتاكيد على اهمية مشاركة الفتيات في مختلف مستويات انعقاد البرلمان بدء بالشعب البرلمانيه ووصولا الى برلمان شباب مصر والتاكيد على عمل جلسات محاكاة لمجلس النواب بشكل دورى مع اعضاء برلمان الطلائع والشباب مع دعوة بعض التنفيذيين بالقريه او المدينه المتواجد بها مركز الشباب للتدريب على كيفية ممارسة العمل البرلمانى والتاكيد على مشاركة هيئة مكتب الشعبه البرلمانيه في مناقشة خطة النشاط بمركز الشباب التابع له الشعبه والتاكيد على عقد لقاء اسبوعى على مستوى الشعب البرلمانيه يتم من خلاله طرح المشكلات والقضايا التى تواجه الشباب تمهيدا لعرضها في الجلسات البرلمانيه التى تعقد على مستوى المحافظه او في اللقاءات والمؤتمرات القوميه – مع عمل لقاءات حواريه يتم من خلالها مناقشة القواعد والنظم التى تتضمنها لائحة برلمان الشباب

كما اكد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط علي متابعة وتنفيذ التكليفات الوارده من الاداره العامه لبرلمانى الطلائع والشباب بالوزاره والتى وردت ضمن خطة النشاط الصيفى والتى تنفذ من بند التثقيف السياسى بخطة مراكز الشباب بمتابعة احمد قطب مدير إدارة التعليم المدني

جاء ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على صقل طلائع وشباب البرلمان وتزويدهم باهم المهارات والمعلومات عن الحياه النيابيه والسياسيه فى مصر من خلال اساتذه متخصصين فى مجال العلوم السياسيه

رياضة اسيوط تنظم برنامج يهدف التعريف باهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية

رياضة اسيوط تنظم برنامج يهدف التعريف باهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية

رياضة اسيوط تنظم برنامج يهدف التعريف باهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية

رياضة اسيوط تنظم برنامج يهدف التعريف باهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية

رياضة اسيوط تنظم برنامج يهدف التعريف باهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية

رياضة اسيوط تنظم برنامج يهدف التعريف باهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية

رياضة اسيوط تنظم برنامج يهدف التعريف باهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية

رياضة اسيوط تنظم برنامج يهدف التعريف باهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية

رياضة اسيوط تنظم برنامج يهدف التعريف باهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية