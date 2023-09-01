مجلس النواب ومعهد بحوث الإلكترونيات يبحثان دعم مجالات التنمية بمحافظة كفر الشيخ

استقبلت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، الدكتورة هالة أبو السعد النائبة بمجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؛ لبحث سبل دعم مجالات التنمية، ودراسة آليات التعاون والخدمات التي يمكن أن يقدمها المعهد للمجتمع المدني والصناعي بوجه عام، ولمحافظة كفر الشيخ بوجه خاص.

وصرحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الزيارة تأتي في إطار رؤية معهد بحوث الإلكترونيات بضرورة الربط والتكامل مع المجتمع في مجال ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة والتنمية البشرية، وفى إطار حرص السادة النواب على خدمة أهالي مناطقهم، مشيرة إلى أنه خلال الزيارة تم مناقشة تنظيم دورات تأهيل فنى للشباب بمحافظة كفر الشيخ مثل دورات إصلاح كشافات الليد، التركيبات الكهربية، إعادة تدوير أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها، دورة كاميرات المراقبة، فضلًا عن مناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة المتعلقة بمجالات المعهد.

تدريب عدد من الكوادر

واتفق الجانبان على قيام معهد بحوث الإلكترونيات بتدريب عدد من الكوادر باستخدام المنهج الذى أعده المعهد، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين المعهد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة سيدارى، كما ناقش الجانبان آليات دعم الحاضنات التكنولوجية المرتبطة بمجالات المعهد، وكذا التعاون في مجال الزراعة الذكية الدقيقة.

وتفقدت النائبة هالة أبو السعد ترافقها الدكتورة شيرين محرم، وقيادات معهد بحوث الإلكترونيات، و لمياء الشريف مدير جمعية سيدات أعمال المستقبل، ومروة عمارة رئيس مجلس إدارة شركة تكنوسبيس، معرض المنتجات البحثية بالمعهد وكذلك بعض المعامل المركزية، ومنها معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة، معمل النمذجة والتصميمات، معمل معالجة المخلفات الإلكترونية، معمل الأبحاث وتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، معمل قياس معدل الامتصاص النوعي، معمل الواقع التخيلى والمعزز، معمل تصنيع وقياس دوائر الموجات الملليمترية.